قبل مواجهة كوت ديفوار، أرقام قياسية لمحمد صلاح مع منتخب مصر

واصل محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما أصبح ثالث لاعب مصري يصل إلى 10 أهداف في تاريخ البطولة، لينضم إلى الثنائي حسام حسن وحسن الشاذلي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ويحتل قائد المنتخب المصري المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن حسام حسن صاحب المركز الثاني برصيد 11 هدفًا، فيما يتصدر حسن الشاذلي القائمة بـ12 هدفًا.

وخاض محمد صلاح حتى الآن 22 مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة في تاريخ المنتخب المصري.

وسجل صلاح 3 أهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته، بعدما سبق له تسجيل هدفين في نسخ أعوام 2017 و2019 و2021، وهدف واحد في نسخة 2023 الماضية.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 66 هدفًا بقميص منتخب مصر، ليواصل مطاردته لحسام حسن، المدير الفني الحالي للفراعنة والهداف التاريخي للمنتخب، الذي يمتلك 68 هدفًا دوليًا.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وكوت ديفوار

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136.20 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في منتخب مصر

1- عمر مرموش - 65 مليون يورو

2 - محمد صلاح - 30 مليون يورو

3- محمود حسن تريزيجيه - 4.50 مليون يورو

4- أحمد سيد زيزو - 4 ملايين يورو

5- مصطفى محمد - 4 ملايين يورو

6- إمام عاشور - 4 ملايين يورو

أغلى 5 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

1- أماد ديالو - 50 مليون يورو

2- يان ديوماندي - 45 مليون يورو

3- عثمان ديوماندي - 45 مليون يورو

4- إيفان نديكا - 30 مليون يورو

5- إيفان جويساند - 28 مليون يورو

6- بازومانا توريه - 25 مليون يورو

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر قد فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميًّا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

