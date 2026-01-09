الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

أبوريدة ينجح في تسريع إجراءات سفر محمد حمدي لألمانيا

محمد حمدي،فيتو
محمد حمدي،فيتو
تمكن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من تسريع إجراءات حصول محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، من أجل إجراء العملية الجراحية في الرباط الصليبي، بعد إصابته خلال لقاء الفراعنة أمام بنين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وبمجرد تعرض محمد حمدي للإصابة بدأ أبوريدة سلسلة اتصالات وترتيبات مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والسفارة المصرية بالمغرب ووزارة الخارجية، من أجل تسريع إصدار التأشيرة العلاجية حتى حصل عليها محمد حمدي، ليسافر خلال ساعات لإجراء الجراحة.

ونجح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر بتوجيهات من أبوريدة في التعاقد الفوري مع المستشفى في ألمانيا وإنهاء كافة الترتيبات ليجري اللاعب الجراحة فورا هناك دون أي انتظار.

ورفض محمد حمدي فكرة السفر مبكرا وطلب البقاء في أغادير من أجل دعم زملائه في مواجهة كوت ديفوار وبعدها يترك البعثة والسفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة يوم الأحد المقبل.

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة  كوت ديفوار غدا السبت في الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء الغد  بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

الجريدة الرسمية