مباراة الفراعنة والأفيال تشغل بال المصريين، والجماهير تطالب حسام بتغيير خطته وصلاح بالالتحام

مباراة مصر وكوت ديفوار، ظهرت حالة من الترقب بين جماهير الكرة المصرية، مع اقتراب موعد مباراة منتخبي مصر وساحل العاج، أو منتخب الفراعنة أمام منتخب الأفيال، حيث يشير البعض إلى مدى صعوبة المواجهة بين الفريقين، والتي تقام اليوم السبت، تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

مباراة مصر وكوت ديفوار تتصدر الترند

وتصدرت مباراة مصر وكوت ديفوار تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توقع البعض التشكيل المثالي لمنتخب مصر، والذي يؤهله للفوز في مباراة اليوم أمام ساحل العاج، فيما أبدى آخرون تخوفاتهم، مطالبين قائد منتخب مصر، محمد صلاح بالالتزام وبذل أقصى مجهود للفوز.

محمد صلاح في منتخب مصر، فيتو

وعلق البلوجر إبراهيم ثروت فقال: "ماتش النهارده محتاج رجولة فى الملعب ولا مدرب ولا أى حاجة محتاج اللعيبة تقاتل على الكرة، وياريت الكابتن محمد صلاح يجرى ويلتحم دا لو مش هنزعجه يعنى"

أما البلوجر يسرا الأهلوية فقالت: "هنكسب النهارده بإذن الله.. متوقعة نتيجة حلوة بس مش هقولها عشان متتمسكش عليا.. أنا رأيي كده نتجرأ ونهاجم بس الكلام اللي بيتقال إنه هيلعب ب 5 ورا علي حساب نص الملعب"

ورد البلوجر أحمد عيسى فقال: "مش متفائل خالص النهارده لو لعبنا بـ٢-٥-٣ هنخسر لازم نهاجم ونتجرأ عليهم ونلعب ب٤-٣-٣، ويكون صلاح وينج يمين ويرجع يدافع مع هاني ومرموش شمال ويرجع مع فتوح ومصطفي محمد مهاجم والنص مروان وحمدي وإمام أو زيزو غير كدا لو هنفضل ندافع هنخسر.. لو لعب ب٥ هنخسر مش هنعرف ننقل كورتين على بعض".

تغيير خطة حسام حسن أمام منتخب الأفيال

أما البلوجر لوكا مدريد فقال: "المنتخب النهارده.. حسام حسن غالبًا هيقرر ما يطلعش بره إطار أسلوبه المفضل، والاعتماد على منظومة الـ5 في الخط الخلفي، لكن المرة دي مع تعديل مؤثر في قلب الدفاع. دخول حسام عبدالمجيد بدل حمدي فتحي غيّر شكل الخط تمامًا… التشكيل المتوقع بناء على التحليل دا: الشناوي، هاني– ياسر إبراهيم– رامي ربيعة– حسام عبدالمجيد– فتوح- مروان عطية– حمدي فتحي– إمام عاشور- محمد صلاح– عمر مرموش.. تحفظ محسوب، لكن لو اتنفذ صح… المنتخب هيبقى صعب الاختراق، وخطير جدًا في المرتدات.. التشكيلة دي بتوضح إن حسام حسن بيرجع لفلسفة الكرة المصرية الكلاسيكية، أسلوب كابتن الجوهري وحسن شحاتة"

تشكيل منتخب مصر، فيتو

أما البلوجر محمد عمرو فقال: "المنتخب اللي عاوز يكسب بيهاجم ويضغط ٩٠ دقيقة وبيكون شرس على خصمه في كل فرصة شغل التكتلات الدفاعية والكورة المصننه اللي الكابتن حسام بيحاول يلعبها دي مش هتاكل مع ناس بتلعب كورة بجد".

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وعلق البلوجر إيهاب نور، قائلًا: "لو صح تشكيل منتخب مصر المتوقع يبقى مفتاح المكسب إمام عاشور، اللي مهمته يوصل صلاح ومرموش في المساحات بجانب وقفته على الكورة عشان خط الدفاع يتنفس مهم جدًا ما نفضلش قدام الشناوي لازم نطلع برة ال18 ونتحرك بلوك واحد زي المغرب في ماتش إسبانيا، عشان نقلل فرص أخطاء المدافعين"

التشكيل المتووقع لمنتخب مصر، فيتو

أما البلوجر علي جابر فقال: "بفوز منتخب مصر اليوم يكون حسام حسن قد حقق المهمه ويكون انجاز عظيم وذلك في ظل مستوى الفرق الإفريقيه والتي لاعبيها محترفه في برشولونه ومدريد وتشلسي مقابل المجاهدين المحترفين في الدوري المصري المسكين".

وقال البلوجر حسام ناجي: "أنا مطمّن من رجالة منتخب مصر.. وعلى قدّ الثقة إن شاء الله.. منتخب الفراعنة دايمًا يظهر وقت الشدّة، وبإذن الله الصعود لنصف نهائي أمم أفريقيا خطوة جاية مش بعيدة"

وعلق البلوجر حسين الباز، فقال: "الغريب بقى إن أي منتخب إفريقي تلعب معاه مصر تلاقي قبل الماتش بوستات وصور لصلاح وهو متربط متحنط متعذب وكأنه داخل فيلم رعب مش ماتش كورة ومع ذلك ولا فارق معانا صلاح كبير ومتعوّد".

