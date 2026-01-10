السبت 10 يناير 2026
حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه مبلغا مالىا قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في جوهر مخدر من نوع “إندازول كاريوكاميد”، وحيازة سلاح أبيض (مطواة) دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

مدير تعليم القليوبية يطمئن من طلاب النقل على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج

اليوم، فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق الحيوية في القليوبية

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة بأمانة سر إيهاب سليمان.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:-"محمد ر ع ع" - السن - ٢٦ سنة - عامل - مقيمرح أبناء الشرقية من ش عبد الوهاب بطاح منشية عبد المنعم رياض - أول شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ١٤٠٢٦ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم ٣١٠٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٧/٢٨ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهرًا محددًا (إندازول كاريوكاميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه)

 

عقوبة الاتجار في المخدرات 

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

