5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة

حالة تسمم، فيتو
تنشر فيتو أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في مدينة شبرا الخيمة  وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي “محمد ع م”، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، أحمد م ع م، 21 سنة، الابن، حفصة م ع، 18 سنة، الابنة.

المصابان هما: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة


وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة لخطورة حالتهما.

كما أخذت النيابة العامة عينة من مطعم تناولوا منه آخر وجبة لتحليلها وفي انتظار نتيجة التحليل.

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية  انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي التي شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لبيان سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

