ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.

تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بحوالى 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.