ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.

حوادث مأساوية بالجيزة، سيدة تُنهي حياتها وسائق يتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

حالة المرور اليوم، كثافات متوسطة وكورنيش النيل وشارعا شبرا ورمسيس الأكثر زحاما

تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بحوالى 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

