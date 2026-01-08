الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس "القليوبية الأزهرية": انتظام لجان امتحانات النقل.. والتصحيح أولًا بأول

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات بالأزهر بالقليوبية
18 حجم الخط

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادى بمعهدي القناطر الخيرية بنين ومعهد فتيات أبو الغيط.

إزالة 25 معرض سيارات وإخلاء 19 آخرين في حملة استهدفت زراعي القليوبية

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

رئيس القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل  

وجاء ذلك في إطار تكليفات وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذى أكد ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وتابع "خضر" اللجان وأعمال الكنترول، ووجّه بأن تتم أعمال التصحيح يوميًا أولا بأول، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة،وذلك برفقة الشيخ خالد جودة مدير إدارة القناطر الخيرية والشيخ سعيد البهادى، شيخ معهد القناطر الخيرية بنين، والشيخ محمد عتمان شيخ معهد فتيات أبو الغيط.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى الامتحانات في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية مطالعة ونصوص وإملاء والرياضيات، بينما أدى تلاميذ الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الامتحانات فى مادة اللغة العربية. 

وشدد رئيس القليوبية الأزهرية على توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان وانضباط داخل اللجان وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الطلاب، موجهًا بأن تتم أعمال التصحيح يوميا، أولا بأول ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات والمراجعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الشيخ أيمن عبد الغني القناطر الخيرية منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية

مواد متعلقة

موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

إزالة 25 معرض سيارات وإخلاء 19 آخرين في حملة استهدفت زراعي القليوبية

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد في مطرانية شبين القناطر (صور)
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية