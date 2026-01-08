رئيس "القليوبية الأزهرية": انتظام لجان امتحانات النقل.. والتصحيح أولًا بأول

18 حجم الخط

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادى بمعهدي القناطر الخيرية بنين ومعهد فتيات أبو الغيط.

رئيس القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل

وجاء ذلك في إطار تكليفات وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذى أكد ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وتابع "خضر" اللجان وأعمال الكنترول، ووجّه بأن تتم أعمال التصحيح يوميًا أولا بأول، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة،وذلك برفقة الشيخ خالد جودة مدير إدارة القناطر الخيرية والشيخ سعيد البهادى، شيخ معهد القناطر الخيرية بنين، والشيخ محمد عتمان شيخ معهد فتيات أبو الغيط.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى الامتحانات في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية مطالعة ونصوص وإملاء والرياضيات، بينما أدى تلاميذ الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الامتحانات فى مادة اللغة العربية.

وشدد رئيس القليوبية الأزهرية على توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان وانضباط داخل اللجان وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الطلاب، موجهًا بأن تتم أعمال التصحيح يوميا، أولا بأول ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات والمراجعة.

