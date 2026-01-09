خروج الأم ونجلها من مستشفى ناصر في واقعة تسمم أسرة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشف مصدر طبي بمستشفى ناصر التخصصي بـ محافظة القليوبية، عن خروج أم ونجلها من المستشفى عقب تحسن حالتهما الصحية، وذلك بعد خضوعهما لإجراء غسيل معدة، إثر الاشتباه في تعرضهما لتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة كفتة من أحد المحال بشارع مصطفى أمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وأوضح المصدر أن الأم ونجلها غادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما، في الوقت الذي تم فيه نقل جثامين الأب ونجليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، مع تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتشييع الجثامين إلى مسقط رأس الأسرة بمحافظة المنوفية.

وفي سياق متصل، أكدت التحقيقات الأولية في واقعة الاشتباه بتسمم أسرة بشبرا الخيمة، والتي أسفرت عن وفاة الأب واثنين من أبنائه، أنه لم يتم رصد أي حالات تسمم أخرى بالمنطقة، ما يشير إلى أن الواقعة فردية، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب الحادث بشكل كامل.

تفاصيل الواقعة

وكانت دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قد شهدت واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه، وإصابة الأم ونجل آخر، عقب الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

وجاءت أسماء المتوفين: محمد ع.م، 50 سنة، محفظ قرآن (الأب)، أحمد م.ع.م، 21 سنة (الابن)، حفصة م.ع، 18 سنة (الابنة)

بينما المصابون هم: زينب م.ع، 47 سنة، ربة منزل (الأم)، تعاني من آلام شديدة بالبطن

حمزة م.ع، 13 سنة (الابن)، يعاني من آلام بالبطن.

وتم نقل جميع أفراد الأسرة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى حجز الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة في البداية نظرًا لخطورة حالتهما.

إجراءات قانونية وتشريح الجثامين

وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين، لبيان السبب الدقيق للوفاة، خاصة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة يُشتبه في تسببها بالحادث، مع التأكد من وجود أو عدم وجود شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

