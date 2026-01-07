تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

18 حجم الخط

أصدرت مديرية التموين بالقليوبية بيانا حول واقعة بيع أحد المحلات بشبرا الخيمة نصف كيلو اللحوم المفرومة بـ5 جنيهات، حيث تبين من فحص الواقعة أنه مجرد عرض للبيع كيلو لحم وعليه هدية نصف مفروم بـ305 جنيهات، بحيث يكون الكيلو بـ300 لحوم من السلخانة وعليهم طبق مفروم نص كيلو بـ5 جنيهات، والعرض كان ليوم واحد واللحوم سليمة غذائيا.

أوضح بيان مديرية التموين بالقليوبية أنه في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي.

أشار البيان أنه في إستجابة سريعة للدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية بتكليف من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لما أثير عن قيام أحد محلات بيع اللحوم ببيعها لحومًا بسعر 5 جنيهات بحي غرب شبرا الخيمة حيث تقرر توجيه إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة لتقوم بفحص الموضوع وإبلاغه فورًا بما تم في ذلك الأمر.

ونفذت حملة من قبل إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة صباح اليوم بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والطب البيطري مستهدفة الأماكن المحددة.

وبالفحص تبين خلو المحل من اللحوم المفرومة وباقى المنتجات لا يوجد بها مخالفات وتم التنبيه عليهم مشددًا بالالتزام بالقرارات والقوانين، ثم بعد ذلك استكملت الحملة طريقها للمرور علي محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم التي يقوم بشرائها أهالي المنطقة الكرام.

ولم تكتفِ الحملة بذلك بل قامت بالمرور علي المخابز والأسواق وأسفرت عن تحرير عدد 3 مخالفات علي المخابز بين ( نقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن ) وعدد ( 2 ) محضر جنحة ضد محلات بيع مجمدات لعدم الإعلان عن الأسعار.

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي، وأن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

