خارج الحدود

مصادر غربية: أجهزة الاستخبارات لم ترصد سفنا روسية وصينية فى جرينلاند

جرينلاند، فيتو
نفت مصادر دبلوماسية كم دول الشمال الأوروبي، صحة إدعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود سفن روسية وصينية بالقرب من جزيرة جرينلاند.

مصادر أوروبية تنفى رواية ترامب حول جرينلاند

وأكدت المصادر لصحيفة " فاينانشال تايمز"  حصولهم على إفادات أجهزة مخابرات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تؤكد عدم رصد أي علامات على وجود سفن أو غواصات روسية أو صينية في محيط جرينلاند في السنوات القليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن أحد الدبلوماسيين قوله: "ببساطة، ليس صحيحا أن الصينيين والروس هناك فى جرينلاند. اطلعت على المعلومات المخابراتية، ولا توجد سفن ولا غواصات".

الاستخبارات الغربية تؤكد عدم وجود سفن روسية أو صينية قرب جرينلاند

بينما قال الدبلوماسي الثاني، إن الزعم بأن المياه في محيط جرينلاند "تعج" بسفن روسية وصينية لا أساس له من الصحة، موضحا أن هذا النشاط كان على الجانب الروسي من القطب الشمالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم مرارا، دون تقديم أدلة، إن سفنا روسية وصينية تعمل بالقرب من جرينلاند، وهو ما شككت الدنمرك في صحته.

وحسب "رويترز"، لا تُظهر بيانات تتبع السفن من مارين ترافيك ومجموعة بورصات لندن أي وجود لسفن صينية أو روسية بالقرب من جرينلاند.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة التهديدات الأمريكية المتعلقة بالحصول على جزيرة جرينلاند، وتسربت معلومات حول طلب ترامب من الجيش الأمريكى وضع خطة عسكرية لغزو الجزيرة والاستيلاء عليها بالقوة.

خبير أمريكي: ما جرى في فنزويلا فضيحة والولايات المتحدة لم تعد دولة دستورية

ألمانيا تقترح إنشاء بعثة مشتركة لحلف الناتو في جرينلاند

 

 

 

