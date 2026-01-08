المشدد 20 سنة لـ 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما لـ8 متهمين، وتغريمهم مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإثارة الرعب بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية في مكان عام بقصد فرض السطوة وترويع الأهالي، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بـ محافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بمحافظة القليوبية المتهمين:-"محمود إ م أ خ"- ٣٠ سنة - عامل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و" أحمد إ م أ خ" ٢٧ سنة - عاطل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"أحمد ج ص م" - ٢٦ سنة - مصفف شعر - مقيم شارع الجزائريين - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"سهام ق م م" - ٥٨ سنة - ربة منزل - مقيمة / شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"يوسف أ ج ع" - ١٩ سنة - عامل - مقيم شارع سعد زغلول - شبرا البلد - قسم أول شبرا الخيمة، و"إبراهيم ا إ ح" - ٢٥ سنة - سباك - مقيم / حارة المعتمد - السوق القديم - قسم أول شبرا الخيمة، و"ماجدة أ س ه" - ٣٢ سنة - بائعة - مقسمة /شارع سعد من غلول - شبرا البلد - قسم أول شبرا الخيمة، و"زينب أ س ه" ومقيمة بمنطقة دمنهور بقسم أول شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ١٢٨٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۳۸۸۸ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٧/١١ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، المتهمون من الأول للمرابعة، ومن الخامس للثامنة، قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض، وذلك على أثر نشوب خلف سابق على إتيان جرمهم، بأن أعدوا العدة وأجهزوا أسلحتهم النارية والبيضاء - تالية الوصف، وتقابلوا إلى ميدان الشجار محل الواقعة.

وحال ذلك اعتدى كل طرف على الآخر بأن أطلقوا وابل من الأعيرة النارية في الهواء، ولوحوا بأسلحتهم البيضاء، محدثين حالة من الذعر والتخويف قبل المارة وقاطنين المنطقة، قاصدين من ذلك فرض السطوة والحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكات العامة، فما كان ذلك إلا وأن كدر الأمن والسكينة العامة وعرض حياة وممتلكات المامرة وأمنهم وسلامتهم للخطر، لما أشهروه من أسلحة بيضاء وما أطلقوه من أعيرة نارية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للرابعة حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس للثامنة حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة الوصف دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازته أو إحرازه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للرابعة حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سنج، عصي صدمات، زجاج فارغ) دون أن يوجد لحمل تلك الأدوات أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبهر من الضرورة المهنية والحرفية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس للثامنة حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سنجة، زجاج فارع)، دون أن يوجد تحمل تلك الأدوات أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

