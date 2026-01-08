الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 20 سنة لـ 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما لـ8 متهمين، وتغريمهم مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإثارة الرعب بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية في مكان عام بقصد فرض السطوة وترويع الأهالي، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بـ محافظة الـقليوبية.

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

رئيس "القليوبية الأزهرية": انتظام لجان امتحانات النقل.. والتصحيح أولًا بأول

لمدة 20 عاما لـ8 متهمين بعد إدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالقليوبية
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بمحافظة القليوبية  المتهمين:-"محمود إ م أ خ"- ٣٠ سنة - عامل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و" أحمد إ م أ خ" ٢٧ سنة - عاطل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"أحمد ج ص م" - ٢٦ سنة - مصفف شعر - مقيم شارع الجزائريين - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"سهام ق م م" - ٥٨ سنة - ربة منزل - مقيمة / شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"يوسف أ ج ع" - ١٩ سنة - عامل - مقيم شارع سعد زغلول - شبرا البلد - قسم أول شبرا الخيمة، و"إبراهيم ا إ ح" - ٢٥ سنة - سباك - مقيم / حارة المعتمد - السوق القديم - قسم أول شبرا الخيمة، و"ماجدة أ س ه" - ٣٢ سنة - بائعة - مقسمة /شارع سعد من غلول - شبرا البلد - قسم أول شبرا الخيمة، و"زينب أ س ه" ومقيمة بمنطقة دمنهور بقسم أول شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ١٢٨٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۳۸۸۸ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٧/١١ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، المتهمون من الأول للمرابعة، ومن الخامس للثامنة، قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض، وذلك على أثر نشوب خلف سابق على إتيان جرمهم، بأن أعدوا العدة وأجهزوا أسلحتهم النارية والبيضاء - تالية الوصف، وتقابلوا إلى ميدان الشجار محل الواقعة.

وحال ذلك اعتدى كل طرف على الآخر بأن أطلقوا وابل من الأعيرة النارية في الهواء، ولوحوا بأسلحتهم البيضاء، محدثين حالة من الذعر والتخويف قبل المارة وقاطنين المنطقة، قاصدين من ذلك فرض السطوة والحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكات العامة، فما كان ذلك إلا وأن كدر الأمن والسكينة العامة وعرض حياة وممتلكات المامرة وأمنهم وسلامتهم للخطر، لما أشهروه من أسلحة بيضاء وما أطلقوه من أعيرة نارية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للرابعة حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس للثامنة حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة الوصف دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازته أو إحرازه.

 

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للرابعة حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سنج، عصي صدمات، زجاج فارغ) دون أن يوجد لحمل تلك الأدوات أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبهر من الضرورة المهنية والحرفية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس للثامنة حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سنجة، زجاج فارع)، دون أن يوجد تحمل تلك الأدوات أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة قسم اول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانيات شبرا الخيمة وشبين القناطر

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية