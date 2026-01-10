مدير تعليم القليوبية يطمئن من طلاب النقل على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج

18 حجم الخط

تفقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات صفوف النقل، وذلك من خلال جولة شملت عددا من المدارس.

انتظام أعمال الامتحانات بتعليم القليوبية التعليمية

وأجري مصطفى عبده، جولة على مدرسة التجارة المتقدمة ببنها، لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، وللتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب، مشددًا على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات.

كما اطمأن مدير مديرية التعليم من الطلاب على مستوى الورقة الامتحانية وملاءمتها للمنهج الدراسي، مشددًا على ضرورة مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة.

التواجد المستمر للمراقبين وحل أي مشكلات تقنية

وشدد على ضرورة منع أي محاولات للغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تذليل العقبات، وجّه بضرورة التواجد المستمر للمراقبين وحل أي مشكلات تقنية أو إدارية فور ظهورها داخل اللجان،المتابعة اللحظية، أكد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لربط كافة الإدارات التعليمية وضمان سلامة سير الامتحانات بانتظام.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفى عبده وكيل الوزارة أعلنت المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 على أكمل وجه مع التأكيد على الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكافة اللجان.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم أنه جرى وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية الفصل الدراسي الأول وهي:

ـ إصدار قرارات الندب والتكليف لرؤساء اللجان والملاحظين في التوقيتات المحددة.

ـ التأكد من عدم وجود موانع قانونية لدى المكلفين بأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل كل لجنة.

ـ توفير الرعاية الصحية والعمالة

لضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الخدمات المعاونة

- الزائرة الصحية، التشديد على ضرورة توفير "زائرة صحية" أو طبيب في كل لجنة امتحانية، للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ صحية قد تحدث بين الطلاب أو القائمين على المراقبة.

- العمالة الكافية، التأكد من توفير العدد الكافي من العمال داخل اللجان بالمدارس، للحفاظ على نظافة اللجان وتأمينها وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وأكد بيان المديرية أن المديرية تسعى خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 توفير أقصى درجات الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة على أن تكون غرفة العمليات بالمديرية على اتصال دائم بكافة اللجان الفرعية لمتابعة الموقف لحظيًا وحل أي عقبات فورًا.

