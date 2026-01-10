ضبط المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض في مشاجرة بالقليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط شاب بعد قتله صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهما في عزبة مراد بمنطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

ضبط المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بالقليوبية

وكان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان تلقى بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني وإجراء المعاينة المبدئية.

نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة

وبالفحص تبين أن المتهم “محمد س ص”، وأن قتل المجني عليه أحمد م ع، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بعزبة مراد ببهتيم، بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

وتم تحرير محضر رقم 1029 جنح قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

