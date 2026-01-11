إكسترا نيوز: سامح شكري وصلاح فوزي وأشرف الشيحي ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب

18 حجم الخط

قالت قناة إكسترا نيوز: إن قائمة المعينين في مجلس النواب ستضم وزير الخارجية السابق سامح شكري، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام بدوي، بالإضافة إلى أشرف الشيحي، والفقيه الدستوري صلاح فوزي.

