الأحد 11 يناير 2026
حوادث

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات واقعة مأساوية شهدتها إحدى الشقق السكنية بـمنطقة البساتين، بعدما عثر أب وأم على ابنتهما الوحيدة، البالغة من العمر 23 عامًا، متوفاة داخل حمام الشقة.

وبحسب التحريات، دخلت الفتاة، الحمام للاستحمام داخل منزل أسرتها، بينما كان والداها ينتظران خروجها لتناول الطعام، إلا أن غيابها طال بشكل لافت، ما أثار قلقهما.

وأضافت التحريات، أن الوالدين قاما بطرق باب الحمام عدة مرات دون استجابة، الأمر الذي دفعهما إلى كسر الباب، وفوجئ الاثنان بالعثور على ابنتهما ملقاة على أرضية الحمام، وبها كدمة شديدة في الرأس.

التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز السخان

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز السخان، المعروف بـ"القاتل الصامت"، ما أدى إلى اختناق الفتاة، وأثناء فقدانها الوعي سقطت وارتطمت رأسها بحافة البانيو، ما تسبب في إصابتها بالكدمة الظاهرة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة منطقة البساتين تسرب غاز السخان عدم وجود شبهة جنائية أرضية الحمام

