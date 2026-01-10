السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

التضخم وانخفاضه

18 حجم الخط

إعلان جهاز التعبئة والإحصاء انخفاض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 10,3 في المائة أمر مفهوم، ويؤكد ما ذهبنا إليه في كتاب “صناعة الغلاء في مصر” قبل عامين، وهو أن السبب الأساسي للغلاء الذي داهمنا منذ عام 2022 كان انخفاض الجنيه.. 


وها هو الجنيه تتحسن قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ولذلك من المنطقي والطبيعي أن يترتب على ذلك تراجع معدل التضخم.. ويمكننا أن نضيف سببا آخر غير أساسي يتمثل في أن شهر ديسمبر لم يشهد زيادات في أسعار المنتجات البترولية أو الكهرباء.

 
وبهذا المعنى فإن نجاح جهود السيطرة على معدل التضخم وتخفيضه يحتاج إلى حماية الجنيه من الانخفاض، وذلك لن يتحقق بتثبيت سعر الصرف الرسمي وإنما يقتضي التخلص من أزمة النقد الأجنبي ليس ببيع الأصول أو زيادة الاقتراض من الخارج، فهذا مجرد مسكنات لا يطول تأثيرها، وإنما يقتضى زيادة في الانتاج، وبالتالى زيادة في الصادرات وترشيدا للواردات.

  
ومع انخفاض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر فإنه مازال أعلى من المستهدف وهو رقم أحادي، أي أقل من عشرة في المائة.. فضلا عن أن هذا المعدل يعد كبيرا بالمقارنة بمعدل التضخم العالمي. 
 

بقي أيضا الإشارة أن معدل التضخم في المواد الغذائية مازال أعلى بالنسبة لمعدل التضخم العام، وبالتالى فإن وطاة التضخم على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أكبر، لانهم ينفقون نصف دخولهم على الغذاء.. 

وبالتالي لا يكفى أن تستهدف السياسات الاقتصادية تخفيض المعدل العام للتضخم فقط، وإنما السيطرة على أسعار الغذاء، وقتها سوف يشعر أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بانخفاض معدل التضخم فعلا.

ترامب وعزله!

مفاجأة فنزويلا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم التضخم العام السياسات الاقتصادية الغلاء في مصر الغلاء انخفاض معدل التضخم انخفاض الجنيه تراجع معدل التضخم معدل التضخم أسعار المواد الغذائية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

لا حل سحريًّا للديون!

عصا ترامب!

مخدرات ونفط !

مجرم طليق ورئيس مختطف!

إحياء سياسة تغيير الحكام من الخارج
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية