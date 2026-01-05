مخدرات ونفط !

الإثنين 05 يناير 2026
رغم أن ترامب سارع بعد اختطاف رئيس فنزويلا بتوجيه تهديدات لكل من كولومبيا والمكسيك إلا أن الأغلب الأعم من المحللين يرون أن الضربة الأمريكية لترامب محجوزة لإيران، لإسقاط نظامها مع أن هذا النظام ليس متهما من قبل أمريكا بالاتجار في المخدرات وتهريبها.

 
وهنا يتضح أن الاتجار في المخدرات أو السلاح المتهم بها رئيس فنزويلا ليس الدافع الأول والأساسي لاختطافه ومحاكمته في نيويورك، وإنما البترول هو الهدف والدافع.. ولقد أفصح عن ذلك بوضوح ترامب وهو يعلن نجاح عملية خطف مادورو، حينما قال إن أمريكا سوف تسيطر على النفط الفنزويلي لتسترد ما خسرته من النفط في السنوات السابقة.

 
وربما يريد ترامب إحكام السيطرة الامريكية على حديقة أمريكا الخلفية كما ذهب إلى ذلك محللون كثيرون، ولكنه وهو رجل أعمال يسعى لتحقيق الربح الوفير، يبغى السيطرة على النفط والمعادن وحرمان كل من الصين وروسيا منها.. وهو قبل القيام بعملية فنزويلا هدد النظام الإيراني بالتدخل لحماية المتظاهرين في إيران إذا استخدمت القوة والعنف في مواجهتهم وفض مظاهراتهم!

 
كما أنه بالنسبة لإيران هناك من يلح على أمريكا لتوجيه ضربة عسكرية جديدة لها، وهو بالطبع نتنياهو الذى استطاع أن ينتزع في زيارته الأخيرة لأمريكا تهديدات جديدة لإيران، لإجهاض المضي في إحياء برنامجها النووي وتقوية نظامها الصاروخي. 

مجرم طليق ورئيس مختطف!

إحياء سياسة تغيير الحكام من الخارج

وهكذا إذا كان ترامب يريد تنظيف الحديقة الخلفية لأمريكا من أي نفوذ غير أمريكي فإنه يريد أيضا استكمال السيطرة على إنتاج النفط في ربوع العالم كله، لتعطيل الصعود الاقتصادي لمنافسين أمريكا ومن تعتبرهم اعداءها الاستراتجيين. 

