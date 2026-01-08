مفاجأة فنزويلا!

18 حجم الخط

الخيانة ليست مفاجأة اختطاف مادورو، فالخيانة كان لها تاريخ طويل في عالمنا وفي الصراعات بين الدول، ورد الفعل الضعيف للصين وروسيا لعملية الخطف ليس أيضا مفاجأة اختطاف مادورو، فكلاهما ليس جاهزا للدخول في صراع قوي مع أمريكا الآن.



وكذلك ضعف الاحتجاجات الشعبية داخل فنزويلا على اختطاف رئيسها ليس مفاجأة، لأن هناك أزمة سياسية حقيقية في فنزويلا، وهناك رافضون لحكم مادورو وبالتالي لم يتعاطفوا معه وهو مختطف هو وزوجته!



المفاجأة الحقيقية في عملية فنزويلا هي ما كشف عنه ترامب مؤخرا، ويتمثل في امتثال نائبة مادورو لطلباته وأوامره وقبولها بسيطرة أمريكا على ثروتها النفطية، فهي كما قال سوف تسلم ما بين ثلاثين إلى خمسين مليون برميل، وأن هذه السيطرة سوف تستمر لسنوات طويلة، وترامب هو الذي سوف بتحكم في عائد بيع هذه الكمية..

ولذلك لن تحتاج أمريكا لإرسال قوات برية لتفرض سيطرتها على نفط فنزويلا، وبالتالي سوف تتجنب استنزافها داخل فنزويلا على غرار ما حدث لها من قبل في فيتنام والعراق وأفغانستان، وما دامت الرئاسة الحالية في فنزويلا التى تتصل بها أمريكا بشكل منتظم تنفذ تعليماتها!



ولا تقتصر المفاجأة على ذلك فقط وإنما تتسع لتشمل أيضا كما يقول ترامب في حوار له مع النيويورك تايمز، تجاه دول أخرى غير فنزويلا لتنفيذ طلبات ترامب وفى مقدمتها كولومبيا!



وقد يكون ترامب محقا ولكن يجب التعامل مع تصريحاته بحذر في ظل أنه يقول أحيانا ما لم يحدث بعد وأحيانا أخرى يبدل كلامه.. وهذا يعنى أن قصة فنزويلا مع أمريكا لم تنته بعد، وأنها تتضمن فصولا أخرى جديدة..

فحتى لو أذعنت الرئيسة الحالية لها لترامب ووافقت على سيطرته على ثروة بلادها النفطية فإن الشعب الفنزويلى لن يقبل بالاستيلاء على تلك الثروة، خاصة وأنه سيعانى من ذلك مستقبلا.

