عصا ترامب!

كثيرة هي الأمور التي تستحق نظرة تأمل في العملية العسكرية التي قامت بها أمريكا في فنزويلا وأسفرت عن خطف رئيسها لمحاكمته بتهمة الاتجار في المخدرات، مثل سهولة العملية ونجاحها، واختطاف زوجة الرئيس الفنزويلي معه مع عدم الإعلان عن محاكمتها..

ومثل أيضا إعلان ترامب أنه سيختار للشعب الفنزويلي من يحكمه، وإعلانه أيضا أن أمريكا ستضع يدها على الثروة النفطية لفنزويلا، ومثل كذلك إعلان ترامب أن أمريكا سوف تحاسب كل من يعترض طريقها لفرض سيطرتها على العالم..

فضلا عن السكوت الغريب للأمم المتحدة على إختطاف رئيس دولة من على فراش نومه والذي أعتبر أنه إنذار لأي حاكم في العالم تسول له نفسه بعدم الانصياع لسيد البيت الأبيض!



غير أن أكثر ما لفت انتباهي في عملية الخطف الامريكية لرئيس فنزويلا هو التأييد الأوروبي لها والذى عبر عنه قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. فهذا موقف يتعارض تماما مع دعمها للرئيس الأوكراني بالمال والسلاح، ويذكرنا بالموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل في الأشهر الأولى لحربها الوحشية ضد أهل غزة!



وهذا موقف أيضا يجسد حالة الضعف الأوروبي تجاه أمريكا ترامب، ويشي بأن أوروبا لن تكون لها دورها المؤثر والفعال في النظام الدولي الجديد مثلما سيكون للصين وبعدها روسيا وربما اليابان..

ولعل ذلك كان متوقعا بعد أن بادر ترامب بعد عودته للبيت الأبيض بمعاملة أوروبا بالاستهانة مبررا ذلك بشعاره الانتخابي أمريكا أولا، وبعد أن قال للأوروبيين اعتمدوا على أنفسكم في حماية قارتكم، وحينما تعامل معها كخصم في حربه التجارية العالمية، وحينما سعى لوقف الحرب الأوكرانية بالاتفاق مع بوتين.. وهكذا كان منطقيا أن يتراجع الأوروبيون أمام ترامب بعد أن رفع عصاه في وجوههم!

