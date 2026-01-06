الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

عصا ترامب!

18 حجم الخط

كثيرة هي الأمور التي تستحق نظرة تأمل في العملية العسكرية التي قامت بها أمريكا في فنزويلا وأسفرت عن خطف رئيسها لمحاكمته بتهمة الاتجار في المخدرات، مثل سهولة العملية ونجاحها، واختطاف زوجة الرئيس الفنزويلي معه مع عدم الإعلان عن محاكمتها.. 

ومثل أيضا إعلان ترامب أنه سيختار للشعب الفنزويلي من يحكمه، وإعلانه أيضا أن أمريكا ستضع يدها على الثروة النفطية لفنزويلا، ومثل كذلك إعلان ترامب أن أمريكا سوف تحاسب كل من يعترض طريقها لفرض سيطرتها على العالم..

فضلا عن السكوت الغريب للأمم المتحدة على إختطاف رئيس دولة من على فراش نومه والذي أعتبر أنه إنذار لأي حاكم في العالم تسول له نفسه بعدم الانصياع لسيد البيت الأبيض! 


غير أن أكثر ما لفت انتباهي في عملية الخطف الامريكية لرئيس فنزويلا هو التأييد الأوروبي لها والذى عبر عنه قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. فهذا موقف يتعارض تماما مع دعمها للرئيس الأوكراني بالمال والسلاح، ويذكرنا بالموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل في الأشهر الأولى لحربها الوحشية ضد أهل غزة! 


وهذا موقف أيضا يجسد حالة الضعف الأوروبي تجاه أمريكا ترامب، ويشي بأن أوروبا لن تكون لها دورها المؤثر والفعال في النظام الدولي الجديد مثلما سيكون للصين وبعدها روسيا وربما اليابان.. 

ولعل ذلك كان متوقعا بعد أن بادر ترامب بعد عودته للبيت الأبيض بمعاملة أوروبا بالاستهانة مبررا ذلك بشعاره الانتخابي أمريكا أولا، وبعد أن قال للأوروبيين اعتمدوا على أنفسكم في حماية قارتكم، وحينما تعامل معها كخصم في حربه التجارية العالمية، وحينما سعى لوقف الحرب الأوكرانية بالاتفاق مع بوتين.. وهكذا كان منطقيا أن يتراجع الأوروبيون أمام ترامب بعد أن رفع عصاه في وجوههم!  

مخدرات ونفط !

مجرم طليق ورئيس مختطف!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفنزويلي أمريكا في فنزويلا رئيس فنزويلا زوجة الرئيس الفنزويلي اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ترامب عصا ترامب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

إحياء سياسة تغيير الحكام من الخارج

شكرًا التكريم

في انتظار رئيس الحكومة!

مغالطات أمريكية

عام التقاط الأنفاس!

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

أشرف داري يقود أزمة في النادي الأهلي

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية