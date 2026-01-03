إحياء سياسة تغيير الحكام من الخارج

18 حجم الخط

مفهوم بالفعل أن تهتم أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتداعيات المنتظرة على ما قامت به أمريكا ترامب في فنزويلا اليوم، سواء سعر النفط وسعر الذهب وسلاسل الإمداد التجارية عالميا، فضلا بالطبع عن مستقبل فنزويلا وثرواتها النفطية الضخمة، وأيضًا تأثير ذلك استراتيجيا على كل من الصين وروسيا والنظام العالمي الجديد الذى يتشكل منذ سنوات وتريد أمريكا أن تحتفظ بالهيمنة عليه.

لكنني أعتقد أن أخطر ما تنبهنا إليه العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيسها وزوجته، هو إحياء سياسة تغيير الأنظمة السياسية من الخارج التي تبنتها أمريكا خلال عهد بوش الابن وأوباما، وتركزت وقتها على تغيير الشرق الأوسط وتمكين الإخوان من حكم عدد من البلدان العربية على رأسها مصر.

لقد اعتقد محللون أن هذه السياسة قد تراجعت أو تم العدول عنها حينما دخل ترامب البيت الأبيض، بل إن البعض اعتقد أيضا أن ذلك حدث بعد أن أخفقت جهود وخطط تمكين الإخوان من حكم عدد من البلاد العربية، خاصة أنه أبدى اهتمامات متباينة عن بوش الابن وأوباما، ويتحاشى التورط في صراعات عسكرية..

بل إن منهم من رأى أن أمريكا ترامب في فترته الرئاسية الثانية غير مكترث بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط وكل ما يهمه كرجل أعمال هو الاستيلاء على أكبر قدر من ثرواتها، ولعل ذلك أشاع بعض الطمأنينة في نفوس البعض.

غير أن ما حدث في فنزويلا اليوم يشي بأن هذه الطمأنينة خادعة وليست في محلها الآن، خاصة أن أمريكا أبدت مؤخرا قبولا خجولا لتقسيم دول عربية مثل الصومال والسودان، وأعلنت دعمها لاحتجاجات إيران.

وعلى كل حال تغيير الأنظمة السياسية بالقوة من الخارج في منطقتنا تعزز عمليات الاستيلاء على ثرواتها، وتشغل بلادها عن قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، التي ما زالت تراود ترامب كما قال مؤخرا، فكرة طرد أهلها من أراضيهم.

