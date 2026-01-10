العناية الإلهية أنقذتها، إصابة سيدة سقطت من علو بحلوان

18 حجم الخط

أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها عقب سقوطها من علو بمدينة حلوان ، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط سيدة من علو بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من علو، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

