حوادث

طالب قتل صديقه بعد وصلة مزاح بأكتوبر: "هو اللي استفزني"

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالب بقتل صديقه بعد وصلة مزاح تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته بمدينة أكتوبر

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت الطبيب الشرعي بفحص الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن الحادث. 

واستجوبت جهات التحقيق المتهم الذي أفاد بأنه لم يقصد قتله، ولكن استفزه بالمزاح، وأمرت النيابة بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات. 

مصرع طالب على يد صديقه

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بمصرع طالب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل يهاجم زوجة شقيقه ويستولي على مصوغاتها ببولاق

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه، وابنته، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم وهو شقيق زوج المجني عليها بالاعتداء عليها وعلى نجلتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسلاح أبيض، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نيابة الجيزة الجيزة قطاع اكتوبر

