الكوتشي بـ 50 جنيها، أسعار السلع بمعرض المنيا (صور)

قامت “ فيتو ” بجولة داخل المعرض الدائم للسلع الأساسية بـمحافظة المنيا، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول.

أسعار السلع في معرض السلع بالمنيا

وشهد السوق توافر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، منها:

شكارة المكرونة وزن 5 كيلو بسعر 80 جنيهًا

شكارة الدقيق وزن 10 كيلو بسعر 145 جنيهًا

زيت 4 لتر بسعر 280 جنيهًا

شكارة السكر وزن 10 كيلو بسعر 250 جنيهًا

كيلو السكر المعبأ بسعر 27 جنيهًا

كيلو اللحوم السودانية بسعر 280 جنيهًا



كما شمل معرض سوق اليوم الواحد أيضًا عرض الملابس بأسعار اقتصادية تناسب مختلف الفئات، حيث تبدأ أسعار الجاكيت من 290 جنيهًا والكوتشي من 50 جنيهًا، والعبايات الحريمى 200 جنيه، والأرز بسعر 24 جنيها.

ويأتي افتتاح السوق في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان توافرها بكميات كافية في الأسواق المحلية.

