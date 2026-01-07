"التموين": تطبيق «كارت المفتش» لتطوير منظومة الرقابة على المخابز

18 حجم الخط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جارٍ تطبيق «كارت المفتش» كأداة رقمية حديثة للتفتيش، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المتابعة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تطوير منظومة الرقابة على المخابز.

ويهدف تطبيق كارت المفتش إلى تحويل عملية تحرير محاضر التفتيش إلى نظام رقمي متكامل، بما يضمن أعلى درجات الدقة والسرعة، ويحد من الاعتماد على الجهد البشري، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمخابز على مستوى الجمهورية تتضمن جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بها.

كما يتيح النظام إعداد تقارير دورية وخرائط تفاعلية توضح نسب وحالات الالتزام داخل المخابز، بما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية فعّالة، ويعزز من شفافية الرقابة على هذا القطاع الحيوي المرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطن المصري.

دعم رغيف الخبز البلدي لأصحاب البطاقات التموينية

وأكدت الوزارة استمرار دعم رغيف الخبز بسعر 20 قرشًا للمواطن، مع تثبيت حصة الفرد عند 5 أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيفًا شهريًا، والحفاظ على وزن الرغيف عند 90 جرامًا دون تغيير.

وتتحمل الدولة فرق تكلفة إنتاج الرغيف، والتي يزيد سعره الفعلي على 1.84 جنيه، مع تحديث تكلفة إنتاج الخبز الطري لتصل إلى 12.34 قرشًا بعد التأمينات، بالإضافة إلى الخبز الملدن.

كما تستمر منظومة نقاط الخبز، التي تتيح للمواطن الحصول على سلع إضافية مقابل الخبز غير المستخدم، بواقع 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

وفيما يتعلق بالجودة والرقابة، شددت وزارة التموين على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضمان الالتزام بوزن ومواصفات الرغيف، مع تطبيق غرامات مالية تصل إلى ألف جنيه في حال إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة.

