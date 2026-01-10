وزير التموين يتفقد عددًا من المشروعات بالمنيا اليوم

18 حجم الخط

يتفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المشروعات والمنشآت التموينية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، في إطار متابعة منظومة توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل الزيارة افتتاح «سوق اليوم الواحد»، وتفقد مصنع سكر أبو قرقاص، بالإضافة إلى زيارة صومعة بني مزار للوقوف على جاهزيتها وقدرتها التخزينية، بما يسهم في دعم منظومة تداول السلع الاستراتيجية.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للقطاع التمويني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.

وبدأت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، من خلال مصنع الشركة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وأكدت الشركة الانتهاء من إعداد وتجهيز المصانع الثمانية التابعة لها بمحافظات الصعيد، استعدادًا لموسم التوريد الجديد، مشيرة إلى أنه من المتوقع استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب مليون طن مقارنة بالعام الماضي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي برفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، في إطار تحفيز وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة والتوحيد.

وفي هذا السياق، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القصب أولًا بأول، وفقًا للآليات المعتمدة، بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من السكر.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر ارتفعت لتصل إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون و900 ألف طن، في حين يقدر الاستهلاك السنوي بنحو 3 ملايين و200 ألف طن.

من جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم كافة التيسيرات والحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين على توريد المحصول، وفي مقدمتها صرف المستحقات فور الوزن والفرز، إلى جانب توفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو السيارات، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة والتجهيز الكامل لجميع المصانع، لضمان بدء التشغيل الفوري للماكينات ودوران عجلة الإنتاج، بما يحقق تلبية احتياجات المواطنين وتكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر.

وأوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية توفر نحو 600 ألف طن سكر يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلوجرام لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، ليستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا إضافيًا لطن السكر يصل إلى نحو 16 ألف جنيه، نتيجة فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع.

ولفت إلى بدء تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من السكر، مع تخصيص فائض للتصدير إلى الخارج.

