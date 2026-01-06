أخبار مصر اليوم، الأقباط يستقبلون السيسي بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ خطى المونوريل، إقامة شوادر لبيع السلع استعدادا لرمضان

18 حجم الخط

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ خطى المونوريل بالقاهرة والجيزة



نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 5 (تابع)، الصادر في 6 يناير 2026، قرار جديد لوزارة النقل، رقم 795 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.



ونص قرار وزارة النقل على "نزع ملكية الأراضي والعقارات، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة في نطاق محافظة الجيزة، الصادر بـشأنها قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023، بإضافة بعـض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، إلى أعمال المنفعة العامة"

ونشرت جريدة الوقائع المصرية كشوف بأسماء ملاك الأراضي والعقارات، التي سيتم نزع الملكية منهم، وذلك لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

هل تتقدم الحكومة باستقالتها؟ وزير الشئون النيابية يجيب (فيديو)



أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم تشكيلها فى 2018، ولم تتقدم باستقالتها منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم بإستقالتها إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعي الثاني والذى كان يترأسه الدكتور حنفي جبالي.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " مسألة إجراء تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل فى إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورةي ويقدرها ويقوم بإجرائها وفقا لتقدجيراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليا وخارجيا".

وأضاف: " التغيير الوزاري لا يرتبط بنصوص دستورية أو أعراف أنما هو مرتبط بالسلطة التقديرية للرئيس".

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية



أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام توجيهات رسمية إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.





وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان عبر منصة التقدم الإلكتروني، اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة.



وشددت التعليم على ضرورة التزام كل مديرية تعليمية بوضع باركود خاص على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة أو كراسة بوكليت داخل كيس معتم ومغلق، لا يُفتح إلا داخل لجنة السير الفرعية، بمعرفة الملاحظين، مع التوقيع على محضر فتح المظاريف متضمنًا اليوم والتاريخ واسم المادة.



كما وجهت الوزارة بتنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة، بما يضمن وصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع التأكيد على عدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.





ونبهت الوزارة على رؤساء لجان السير بعدم السماح لمعلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون ضمن الاحتياطي في هذا اليوم.

ملوث بمادة سامة، القومية لسلامة الغذاء: حليب "سما" الأوروبي غير مسجل في مصر



أصدرت الهيئة القومة لسلامة الغذاء بيانا حول ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن إعلان شركة نستلة سحب كميات محددة من أحد أنواع حليب الأطفال (سما) في عدد من الدول الأوروبية، لاحتمال تلوثه بمادة سامة



وأكدت الهيئة بأن المنتج المشار إليه غير مسجل بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – جمهورية مصر العربية، ولم يتم منحه أي تراخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متداول بالأسواق المصرية.



وقالت الهيئة إن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وبخاصة المنتجات الموجهة للأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.

كما تشدد الهيئة على استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.



وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وتجدد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بمبادئ الشفافية، وحماية المستهلك، وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل الأسواق المصرية.

القابضة للصناعات الغذائية تبحث تطوير محطات الزيوت



استعرض الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الموقف الحالي لمشروع العلامة التجارية الجديدة «كاري أون»، مستعرضًا الفروع التي جرى تشغيلها بكل من مدينة الإنتاج الإعلامي، وكلية البنات، والأميرية، والسيدة زينب، إلى جانب الخطة المستقبلية للتوسع في افتتاح فروع جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والأندية الاجتماعية، ومراكز الشباب.



كما استعرض خلال اجتماع موسع مع قيادات الشركة عدد من المشروعات المستهدفة، من بينها إعادة تأهيل محطة الزيوت بالإسكندرية، ومشروع لبّ الورق والورق الحراري، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة بالشركات التابعة، فضلًا عن مشروع تعبئة زيت الزيتون، تمهيدًا لدراسة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج زيت الزيتون وطرحه بأسعار تنافسية.



وأشار الرئيس التنفيذي إلى البروتوكولات التي جرى توقيعها مؤخرًا، وعلى رأسها التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وبدء نشاطها بفرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب التعاون مع مؤسسة «سند» لتوفير نحو 500 ألف كرتونة في صورة كوبونات تُصرف سلعًا غذائية من المجمعات الاستهلاكية للمستحقين، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن استمرار التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف.

كما تطرق الدكتور علاء ناجي إلى المشروع القومي الذي تشرف عليه وزارة التموين والمتعلق بتتبع السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الفاقد والهدر، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة، ومواصلة الجهود للحفاظ على الدور الاستراتيجي لوزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق والأسعار.

بالورد والأعلام، أقباط مصر يستقبلون السيسي بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة



مر الرئيس السيسي إلى داخل كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة وسط تصفيق الحضور الذين قدموا له باقات الورود وسط عبارات الترحيب بالرئيس فيما حمل العديد من الحضور أعلام مصر بينما صافح الرئيس عدد من المواطنين أثناء دخوله للمشاركة في الاحتفالات والتقط مع العديد من المشاركين في الصلاة الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

التموين: إقامة شوادر لبيع السلع وتنظيم أسواق اليوم الواحد استعدادا لشهر رمضان



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، ببدء إقامة الشوادر لبيع السلع الأساسية اعتبارًا من 1 فبراير 2026، فضلا عن تنظيم أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية الرمضانية بأسعار مناسبة.



يأتي ذلك بالتعاون مع مختلف جهات الوزارة، فضلًا عن التعاون مع جهاز «مستقبل مصر» لتوفير اللحوم المجمدة والدواجن والزيوت والمكرونة.

وفي إطار حرص القيادة التنفيذية للشركة القابضة للصناعات الغذائية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين، عقد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اجتماعا موسعا بحضور اللواء محمد المحروقي والمحاسب عادل الخطيب نائبي رئيس الشركة، إلى جانب القيادات التنفيذية وجميع العاملين بالشركة القابضة.





مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب



مستأجري الإيجار القديم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لمستأجري قانون الإيجار القديم تم تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر، وذلك لمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.



وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقوم بمراجعة أي صعوبات تواجه المواطنين خلال عمليات التسجيل، بهدف التسهيل والتبسيط وضمان وصول الخدمة بشكل سلس لكل مستحق.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات تهدف في الوقت نفسه إلى منع أي تلاعب وضمان حصول المستحقين فقط على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة في تطبيق القانون.

