اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد

أكدت مصادر بوزارة التموين انتظام العمل، اليوم الأربعاء، بمنافذ التموين والمخابز بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك لضمان انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين دون أي انقطاع، وفي إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناسبات.

وأشارت إلى أن العمل بجميع منافذ التموين والمخابز يسير كالمعتاد، بما يضمن توافر السلع الأساسية والخبز المدعم بانتظام، تحقيقًا لاستقرار المنظومة التموينية وخدمة الصالح العام.

وفي الوقت نفسه، يمكن للتجار الأقباط الحصول على إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لمن يرغب منهم في ذلك، خاصة أصحاب المخابز، تقديرًا لهم ومشاركةً لهم فرحتهم بهذه المناسبة، مع اتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم خلال شهر يناير، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وذلك في إطار حرص الوزارة على انتظام تقديم الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة أن صرف المقررات التموينية يتم بشكل منتظم وفقًا لقيمة الدعم المقررة لكل مواطن، مع توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعمة، بما يضمن استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأشارت إلى أن غرف العمليات بالمديريات التموينية تعمل على مدار الساعة لمتابعة انتظام عملية الصرف، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لضمان انضباط المنظومة وعدم حدوث تلاعب أو نقص في السلع.

وشددت وزارة التموين على استمرار صرف السلع التموينية طوال شهر يناير دون تأثر بالإجازات الرسمية، مؤكدة التزامها بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه في جميع المحافظات.

أسعار السلع والتموينية خلال شهر يناير 2026

وتأتي أسعار السلع التموينية على البطاقات التموينية، كالآتي:

السكر (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الأرز (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيهًا

الدقيق (1 كيلو جرام): 18.00 جنيهًا

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس (500 جرام): 21.00 جنيهًا

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيهًا

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيهًا

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيهًا

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيهًا

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

