غدا، مؤتمر صحفي للوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة

الهيئة الوطنية للانتخابات
 تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة، غدا السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر الانتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

 وأجريت جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٠٢٥/١٢/٣١ و٢٠٢٦/١/١ جمهورية مصر العربية بالخارج  ويومي السبت والأحد ٣ و٢٠٢٦/١/٤ في الداخل. 

 

وأجريت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

 

 

