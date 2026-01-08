حجز موظف دهس سيدة في القاهرة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز سائق سيارة ملاكي، متهم بدهس ربة منزل أسفل عجلات سيارته أثناء عبورها بالشارع الرئيسي بمنطقة الوادي في دائرة قسم شرطة عين شمس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

والذي بمواجهته اعترف بارتكابه الحادث بدون قصد، وبرر هروبه من موقع الحادث، خوفًا من المساءلة القانونية.

وذلك فور تلقي قوات أمن القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وبالانتقال تبين وفاة سيدة بسبب اصطدام سيارة ملاكي بها ولذا قائدها بالفرار.

وبالفحص تبين أن السرعة الجنونية وراء اصطدام قائد سيارة ملاكي بالمتوفاة، فتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق، وتحديد ظروف وملابسات الحادث.

