طريقة عمل الكيكة بالفاكهة المجففة، مذاقها مميز وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل الكيكة بالفاكهة المجففة، كيكة الفاكهة المجففة من ألذ وأغنى أنواع الكيك، وهى تمتاز بمذاقها العميق وقوامها الطري ونكهة الفواكه المنقوعة.

وتقدم عادة في المناسبات والأعياد أو مع الشاي والقهوة في الشتاء، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكيكة بالفاكهة المجففة.

مكونات عمل الكيكة بالفاكهة المجففة:-

كوب من الزبيب

نصف كوب مشمش مجفف مقطع مكعبات

نصف كوب تين مجفف مقطع

نصف كوب قراصيا أو برقوق مجفف مقطع

ربع كوب كرز مجفف اختياري

نصف كوب مكسرات مجروشة أى نوع اختياري

كوب عصير برتقال طازج أو شاي ساخن لنقع الفاكهة

للكيك

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بني أو أبيض البني يعطي نكهة أعمق

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

كوب حليب أو لبن رايب

2 كوب دقيق منخول

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب اختيارى

طريقة عمل الكيكة بالفاكهة المجففة

طريقة عمل الكيكة بالفاكهة المجففة:-

ضعي الفاكهة المجففة في وعاء عميق.

اغمريها بعصير البرتقال أو الشاي الساخن.

اتركيها من ساعة إلى 3 ساعات، ويمكن تركها ليلة كاملة في الثلاجة لنتيجة أفضل.

صفي الفاكهة مع الاحتفاظ بقليل من السائل سيستخدم لإضافة نكهة للكيك.

هذه الخطوة تمنح الفاكهة طراوة وتمنعها من الجفاف داخل الكيك.

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح وهش.

أضيفي الزيت أو الزبدة المذابة واستمري في الخفق.

اسكبي الحليب أو اللبن الرايب وامزجي المكونات حتى تتجانس.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي القرفة وجوزة الطيب واخلطي جيدا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب الخفيف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا.

لا تكثري الخفق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

قلبي الفاكهة المجففة مع ملعقة صغيرة من الدقيق حتى لا تهبط في القاع.

أضيفي الفاكهة والمكسرات إلى خليط الكيك وقلبي برفق.

يمكن إضافة ملعقتين من سائل النقع لتعزيز النكهة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 إلى 180.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه دقيق خفيف أو ضعي ورق زبدة.

اسكبي الخليط في القالب وسوي السطح.

أدخليها الفرن لمدة 40 إلى 55 دقيقة حسب حجم القالب.

اختبري النضج بخلة خشب، إذا خرجت نظيفة فالكيكة جاهزة.

اتركي الكيكة لتبرد تماما قبل التقطيع.

يمكن رش سكر بودرة على الوجه

أو دهنها بمربى المشمش وتزيينها بالمكسرات.

أو دهنها بمربى المشمش وتزيينها بالمكسرات. تقدم مع الشاي أو القهوة أو كوب حليب دافئ.

لنجاح كيكة الفاكهة المجففة.

احرصي أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

من الأفضل استخدام سكر بني لنكهة كراميلية غنية.

نقع الفاكهة أساسي وليس اختياري.

لا تكثري من البيكنج بودر حتى لا تتشقق الكيكة.

التقليب برفق بعد إضافة الدقيق يمنع هبوط الكيكة.

يجب تسخين الفرن مسبقا قبل إدخال الكيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.