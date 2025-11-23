طريقة عمل كيكة الفراولة لذيذة وتسعد صغارك

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة الفراولة، كيكة الفراولة من أكثر أنواع الكيك التي تحبها العائلات، خاصة الأطفال الصغار، وتمتاز هذه الكيكة بطعمها المنعش، ورائحتها الشهية، ولونها الوردي الجذاب، كما أنها مناسبة للمناسبات، أعياد الميلاد، والضيافة.

وطريقة عمل كيكة الفراولة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى ط، طريقة عمل كيكة الفراولة.

مكونات عمل كيكة الفراولة:-

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

¾ كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

1 كوب عصير فراولة

أو نصف كوب لبن مع نصف كوب صوص فراولة

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قطرتان من لون الطعام الوردي اختياري

نصف كوب فراولة مقطعة صغير اختياري لزيادة الطعم

مكونات صوص الفراولة

2 كوب فراولة طازجة أو مجمدة

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة نشا مذابة في ملعقة ماء اختياري لزيادة السماكة

مكونات طبقة الكريمة اختياري للتزيين

2 كوب كريمة خفق باردة

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة صوص فراولة للون والنكهة

طريقة عمل كيكة الفراولة

طريقة عمل كيكة الفراولة:-

اغسلي الفراولة وقطعيها مكعبات صغيرة.

ضعيها في قدر على النار مع السكر وعصير الليمون.

اتركيها تغلي 10 دقائق حتى تخرج العصارة.

إذا كنتى تريدين الصوص سميك، أضيفي النشا المذاب مع التقليب.

اهرسي الخليط بالخلاط للحصول على صوص ناعم.

اتركيه يبرد تماما قبل استخدامه.

سخني الفرن على 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي قليلا من الدقيق.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدا حتى يصبح الخليط أبيض وهش.

أضيفي الزيت والفانيليا وصوص الفراولة أو العصير واخفقي مرة أخرى.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الملح والبيكينج بودر والبيكينج صودا.

أضيفي المكونات الجافة إلى السائلة تدريجيا مع الخفق الهادئ.

إذا كنتى ترغبين في لون وردي أقوى، ضعي قطرة أو قطرتين من اللون.

أضيفي قطع الفراولة الصغيرة اختياري.

اسكبي الخليط في القالب.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة.

اختبري النضج بخلة خشبية، إذا خرجت نظيفة فالكيكة جاهزة.

اتركي الكيكة تبرد تماما قبل التزيين.

اخفقي كريمة الخفق حتى تتماسك.

أضيفي السكر البودر والفانيليا وصوص الفراولة.

استمري بالخفق حتى تصبح كريمة وردية ثابتة.

ادهني سطح الكيكة بطبقة من صوص الفراولة.

وزعي الكريمة على السطح والجوانب.

زينى بقطع الفراولة الطازجة.

يمكن تقسيم الكيك إلى طبقتين وحشوها بالكريمة والصوص.

لنجاح كيكة الفراولة استخدمي فراولة طازجة للحصول على أفضل نكهة.

تأكدي أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تكثري من الفراولة داخل الخليط حتى لا تصبح الكيكة رطبة أكثر من اللازم.

لا تفتحي الفرن قبل مرور 30 دقيقة.

يمكن استخدام صوص الفراولة الجاهز، لكن الطازج يعطي طعم أفضل.

قدميها باردة لتحصلي على مذاق منعش وشهي.

