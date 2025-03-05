الأربعاء 05 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكفتة المشوية، لفطار سريع التحضير ومغذي

الكفتة المشوية
الكفتة المشوية

طريقة عمل الكفتة المشوية، من أنواع الكفتة الشهية التي تصلح للغداء، وتحاول معظم ستات البيوت تعلم طريقة عملها في البيت، خاصة أن الكفتة الجاهزة أسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه.
 

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كذلك تعلم طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت يضمن جودتها، ولذلك تبحث ستات البيوت عن طريقة عمل الكفتة المشوية.

 

طريقة عمل الكفتة المشوية الاحترافية

 

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الكفتة المشوية زي المحلات، بكل خطواتها وأسرارها، حتى يمكن لكل ست بيت أن تصنع بنفسها الكفتة المشوية في البيت، لتكون متأكدة من جودة اللحمة، وكل مكوناتها، إلى جانب التوفير في تكاليفها أيضا.

مكونات الكفتة المشوية:

نصف كيلو لحمة مفرومة
½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 بصلة متوسطة الحجم مبشورة ومصفاة
1 عيش فينو مقطع ومنقوع فى كوب ماء ومصفى
نصف كوب بقدونس مفروم

طريقة الكفتة المشوية
طريقة الكفتة المشوية

طريقة عمل الكفتة المشوية:

- يفضل ان تكون اللحمة مفرومة فرما خشن، وليس فرما ناعما، وأن تكون من النوع التي تحتوي علي نسبة من الدهون حوالي 25% من وزن اللحمة.
ضعي اللحمة المفرومة في طبق كبير.
- ضيفي جميع البهارات والملح والبقدونس والعيش والبصل، ويُخلط جيدًا، يُغطى ويُوضع بالثلاجة لحوالي ساعة او اكثر
- يُقسم إلى كرات متوسطة الحجم، يُشكل على هيئة أصابع حول أسياخ معدنيه او خشبية مع الضغط على أصابع اللحم حتى تكون متساوية الحجم بطول السيخ.
- تُعد شواية الفحم قبل البدء في الشوي والتأكد من اشتعال الفحم.
- فى حالة عدم وجود شواية احضرى صينية مستطيلة وبطنيها بورق الفويل.
- تُدهن أسياخ الكفتة بماء البصل.
- توضع أسياخ الكفتة على شواية الفحم لحوالي 5 دقائق لكل جانب، ويُراعى أنه عند نُضج اللحم في الجهة الملاصقة للشواية، تُصبح أثقل في الوزن ولذلك يجب قلبها سريعًا حتى لا تسقُط عن الاسياخ.
- تقدم كفتة الحاتي مع سلطة طحينة او تومية وخبز.

 

طريقة عمل كفتة الارز
 

خطوات عمل كفتة الارز
خطوات عمل كفتة الارز

ولكل عشاق كفتة الارز، تستعرض الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الارز زي بتاعة زمان.

500 جرام لحم بقرى مفروم
بصلة مكعبات
كوب من البقدونس مفروم
كوب ارز مطحون
ملعقة كبيرة بهارات لحم
٣ فصوص ثوم مفروم ناعم
٢ ثمرة بطاطس مكعبات
ملح وفلفل

 

طريقة تحضير صوص الطماطم
٤ حبات طماطم مقطعه مكعبات
ملعقة كبيرة صلصة
٢ كوب ماء
مكعب مرقة
ملح وفلفل

 

خطوات عمل كفتة الأرز

نبدأ بضرب الطماطم مع الماء في الخلاط، ثم نشوح الثوم المفروم فى زيت على النار حتى يشقر، ثم نضيف الطماطم وملعقة صلصة، ونتركهم حتى تتسبك.
نضع في محضرة الطعام اللحم والبصل والبقدونس والثوم والملح والفلفل والبهار، وكوب أرز مطحون، ويخلط المزيج حتى التجانس. 
نشكل الكفتة كرات متوسطة، ثم تقلى في زيت غزير وساخن حتى النضج.
عند بدأ غليان صوص الطماطم، توضع البطاطس المقطعة، ثم الكفتة المقلية، وتترك حتى تمام النضج، وتقدم مع الأرز الأبيض.

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