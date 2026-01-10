احذري، أكلة شهيرة تقدم يوميا على الإفطار والعشاء تدمر الكلى

18 حجم الخط

الجبن بالطماطم من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار وعادة تقدم على وجبات الإفطار أو العشاء.

والجبن بالطماطم من الأكلات التي لها قيمة غذائية عالية ومذاق مميز، وتقدم في ساندويتشات المدرسة ولكن للأسف يحذر منها الأطباء.

مخاطر الجبن بالطماطم على الكلى

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الجبن بالطماطم من الأكلات اللذيذة والشهيرة والتى نتناولها يوميا، ولكنها للأسف تدمر الكلى، وذلك لأن الجبن غني بالكالسيوم والطماطم بها أوكسالات وعند تناولهم معًا تتحد الأوكسالات في الطماطم مع الكالسيوم في الجسم مكونة حصوات بالكلى والتهابات، لذا يجب عدم تناول الجبن بالطماطم وعدم الجمع بينهما ويمكن استبدال الطماطم بالخيار، لتجنب الإصابة بمشاكل الكلى.

مخاطر الجبن بالطماطم

فوائد الجبن

وأضافت مرام، أن الجبن من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شعبية كبيرة ومذاق مميز وعشاق كثيرون وهى ذات قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على البروتينات والدهون الصحية والكالسيوم وفيتامين د وغيرهم، لذا يجب تناولها يوميا على الإفطار أو العشاء، ويفضل تناول النوع الطبيعي منها مثل الجبن القريش وليس المصنعة التى بها دهون مشبعة ومواد حافظة ومنكهات ومواد كيميائية، وهى تدمر الصحة على عكس الجبن القريش.

فوائد الطماطم

وتابعت، أما الطماطم بمفردها، فهى كنز غذائي يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة مثل الحديد وفيتامين سي وغيرهم، وإضافتها إلى الطعام يرفع قيمته الغذائية ويمكن تناولها بمفردها أو مع طبق السلطة وايضا فى الطهى، فهى ذات قيمة غذائية عالية ويجب تناولها ولكن ليس مع الجبن حفاظا على صحة الكلى.

