صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهني سريعا دون أضرار جانبية

الكبد الدهني من الأمراض الشائعة بين الشباب وكبار السن لأسباب عديدة أبرزها أسلوب الحياة الخاطئ حيث السهر والتدخين وقلة النوم وعدم ممارسة الرياضة.

إهمال علاج الكبد الدهني، سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض المزمنة كما أنه يؤثر على الصحة العامة ما يسبب مضاعفات خطيرة.

مخاطر الكبد الدهني 

ويقول الدكتور محمد حلمى استشاري التغذية العلاجية، إن الكبد الدهني يعتبر سبب رئيسي فى الإصابة بـ مقاومة الأنسولين ومرض السكر، والشعور بالكسل عقب تناول الطعام مباشرة، وضعف حرق الدهون مهما تم إقلال كمية الطعام والإصابة بتكيسات المبايض، لذا يجب الإهتمام بعلاجه سريعا.

وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهني 

وأضاف حلمى، أن هناك وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهني، يجب المواظبة على تناولها.

المكونات:-

ليتر ماء

ملعقة كبيرة صمغ عربى

ملعقة صغيرة كركم

الطريقة:-

  • ننقع الصمغ العربى والكركم فى الماء ليلة كاملة.
  • ثم يتم تقليب الخليط جيدا.
  • بعدها يتم تناوله على مدار اليوم التالى.
  • يجب المواظبة على هذا المشروب يوميا وبعد فترة نلاحظ تحسن ملحوظ فى أداء الجسم.
  • هذه الوصفة تعالج الالتهابات بالجسم بشكل عام ودهون الكبد بشكل خاص، كما تطرد السموم من الجسم، وتساعد فى علاج التهاب المفاصل وتنظم مستوى السكر بالدم وتدر البول.
  • كما أن هذه الوصفة آمنة تماما وليس لها أى أضرار جانبية.

أعراض الكبد الدهني 

والكبد الدهني قد يكون في بداياته بلا أعراض واضحة، ولهذا يكتشف غالبا بالصدفة أثناء الفحص ومع ذلك، عندما يبدأ المرض في التطور أو يزداد الالتهاب، قد تظهر مجموعة من العلامات والأعراض، ومن أعراض الكبد الدهني:-

  • الإجهاد العام والشعور بالتعب المستمر.
  • ثقل أو ألم خفيف في الجهة اليمنى أعلى البطن.
  • فقدان الشهية.
  • الغثيان أحيانا.
  • إحساس بالامتلاء والانتفاخ.
  • ضعف التركيز أو تشوش الذهن.
  • اصفرار الجلد والعينين (يرقان).
  • تورم القدمين أو البطن (استسقاء البطن).
  • حكة في الجلد.
  • نزيف أو كدمات بسهولة.
  • فقدان وزن غير مبرر.
  • شهية ضعيفة جدا.
  • قيء متكرر.
  • تعب شديد جدا.
  • اسوداد البول أو شحوب البراز.
أعراض وطرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي بأنواعه

8 وصفات طبيعية لدعم الكبد بعد الأكلات الثقيلة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

