الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

معهد التغذية يوضح السعرات الحرارية في الجبن القريش

الجبن القريش، فيتو
الجبن القريش، فيتو

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن الأطعمة المفيدة التي تحتوي علي كميات مرتفعة من البروتين ويمكن تناولها وتمد الجسم بالطاقة وتغني عن تناول اللحوم باعتبارها المصدر الرئيسي للبروتين.

فوائد الجبن القريش 

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي إن الجبن القريش من الأطعمة التى تعتبر مرتفعة فى محتواها من البروتين عالي القيمة الحيوية، بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.

السعرات الحرارية في الجبن القريش 


كما تحتوي الجبن القريش على كميات كبيرة من الكالسيوم المهم لصحة وسلامة العظام والأسنان.

 

وفي رصد لأهم مصادر البروتين فى الطعام:

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١- السردين 

 يعتبر السردين من مصادر البروتينات عالية القيمة الحيوية لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وله العديد من الفوائد منها:

1- يحتوي على الأوميجا ٣ التى لها دور هام.

2- الإقلال من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3- تحسين وظائف المخ عند الأطفال وكبار السن.

4-تحسين ضغط الدم قليلا لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم.

 

٢- البيض 

من ضمن مصادر البروتين المهمة لمد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات وتعويض الأنسجة التالفة منها البيض.

أوضح معهد التغذية أن البروتين الموجود فى البيض من البروتينات الحيوانية عالية القيمة الغذائية حيث أنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالإضافة إلى إحتوائه على الحديد والكالسيوم ومادة الكولين التى تعمل على نقل الإشارات العصبية.

وحذر من تناول البيض النيئ الغير مطبوخ جيدا حيث أنه قد يحتوى على نوع من أنواع البكتريا الضارة تسمى السالمونيلا والتي قد تسبب التسمم الغذائي.

البيض

٣- اللبن 

أكد المعهد القومي للتغذية أن اللبن يحتوي على بروتين "الكازين" وهو من البروتينات الحيوانية عالية القيمة الغذائية حيث أنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

 

أكد المعهد القومي للتغذية أن كوبا من اللبن يمد الجسم بحوالي ثلث احتياجاته اليومية من الكالسيوم، وأيضا يحتوى اللبن على الفيتامينات الذوابة فى الدهون " أ،د،ه،ك"

 

وأكد المعهد القومي للتغذية أن تناول اللبن كامل الدسم لأن فيتامين "د" الموجود فى دهن اللبن مهم جدا لامتصاص الكالسيوم الموجود فى اللبن.

 

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