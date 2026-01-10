5 أعراض وعلامات رئيسية للنوبة القلبية المبكرة

18 حجم الخط

في حين قد تغيب العلامات التحذيرية لدى البعض، تظهر لدى آخرين مؤشرات مبكرة على النوبة القلبية والذي قد يشكل الانتباه إليها فارق بين الحياة والموت.

أعراض النوبة القلبية

قد تبدأ العلامات التحذيرية قبل ساعات، أو أيام، بل حتى أسابيع من وقوع النوبة القلبية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وغالبًا ما تكون هذه العلامات "خفية" وتأتي في نوبات متذبذبة أي تظهر وتختفي، مما يجعل الكثيرين يتجاهلونها أو يفسرونها بشكل خاطئ، كاعتبارها مجرد اضطراب في الهضم.

وتتمثل أبرز المؤشرات المبكرة في الآتي:

آلام أو انزعاج متقطع في الصدر

قد لا يكون ألم حاد، بل شعور بالضغط، العصر، الامتلاء، الثقل، أو حتى "الحرقة"، ويستمر الشعور لدقائق ثم يختفي، مما يدفع المريض لعدم استشارة الطبيب لظنه أن الأمر عابر.

إرهاق غير معتاد

شعور بـالتعب الشديد دون سبب واضح، وإذا وجد الشخص نفسه يلهث بعد صعود درج كان يصعده بسهولة، أو فقد القدرة على ممارسة أنشطة بسيطة كالعناية بالحديقة، فقد يكون ذلك دليل على عجز القلب عن ضخ كميات كافية من الدم.

ضيق التنفس عند ممارسة الأنشطة المعتادة

قد يظهر هذا العرض حتى أثناء الراحة، وقد يشعر المريض بعدم القدرة على الاستلقاء بسبب ضيق التنفس.

نوبات الغثيان

الغثيان المتكرر والمفاجئ قد يشير أحيانا إلى ضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

الشعور العام بالاعتلال

يصف بعض المرضى شعور مبهم بأنهم "ليسوا بخير" دون القدرة على تحديد السبب بدقة، وقد يصاحب ذلك إحساس بالخطر الوشيك أو القلق غير المبرر.

لماذا تظهر الأعراض وتختفي، ومتي يجب الذهاب للطبيب؟

تعد هذه الحالة بأن الترسبات أو اللوائح في الشرايين التاجية قد تحد من تدفق الدم بشكل مؤقت دون إغلاقه تماما، مما يجعل العرض عابر، وقد تظهر النوبة الواحدة وتختفي لتعقبها النوبة القلبية بعد أيام، أو تتكرر النوبات لعدة أسابيع.

ومن المهم الذهاب للطبيب فور الشعور بأي أعراض والثقة بالحدس بالاخص إذا كانت هذه العلامات مقلقة أو غير معتادة، حتى لو كانت طفيفة.

ولا يجب التردد في الاتصال بالطوارئ فورا إذا شعر الشخص بالشك بأنه يمر بنوبة قلبية حالية، فكل ثانية لها ثمنها.

النوبة القلبية قد تسبب ضرر دائم لعضلة القلب، لكن الانتباه للرسائل التحذيرية يمنح الأطباء فرصة لعلاج الأسباب الكامنة، مثل انسداد الشرايين، قبل وقوع الضرر.

