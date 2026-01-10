الفنون التشكيلية تستضيف معرض استعادي للفنان محمود أبو العزم

18 حجم الخط

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش افتتاح المعرض الاستعادي الضخم للفنان التشكيلي محمود أبو العزم، والذي يحمل عنوان "الحياة.. الحب.. الموت".

معرض استعادي لمحمود أبو العزم

ينطلق الافتتاح في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري، وذلك في قاعة "أفق واحد" الكائنة بـمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي، وسط حضور كوكبة من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يمتد المعرض لمدة شهر كامل، حيث يفتح أبوابه للجمهور حتى 16 فبراير 2026، وتستقبل القاعة زوارها يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة، ليتسنى لمحبي الفن التشكيلي الاستمتاع بالتجربة البصرية الفريدة.

الفنان محمود أبو العزم

يعد الفنان محمود أبو العزم واحد من أبرز القامات في حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر، وعرف بأسلوبه الذي يمزج بين الواقعية والتعبيرية، حيث برع في توثيق الحياة اليومية المصرية بتفاصيلها العميقة، مركزًا على الأسواق، الحارات، والوجوه التي تحمل تفاصيل الشقاء والأمل.

وحصل أبو العزم على العديد من الجوائز، ومنها: جائزة التصوير من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكونبهاجن 1977، والتصوير من معرض أسبوع الإخوة الشباب المصرية السودانية 1986، ولجنة التحكيم في بينالي طشقند الدولي الثالث للفنون بأوزبكستان 2005.

لوحة من وحي النيل للفنان محمود أبو العزم، فيتو

كما عرضت لوحات محمود أبو العزم في العديد من الأماكن الرسمية ولدي الأشخاص، ومنها: متحف كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1973، ومتحف أكاديمية الفنون الجميلة بالدنمارك عام 1976، ووزارة الشباب عام 1977، ووزارة الثقافة، والمسرح القومي بالقاهرة عام 1984، ودار الأوبرا عام 1988.

- وزارة الخارجية عام 1991، وجريدة الأهرام عام 1991.

ويأتي معرض "الحياة.. الحب.. الموت" كرحلة استعادية تلخص مسيرته الفنية الطويلة، حيث تعكس الأعمال المعروضة فلسفته حول الوجود الإنساني، وتقلبات المشاعر بين بهجة الحب ورهبة الفناء، مرورًا بتفاصيل الحياة اليومية الصاخبة.

