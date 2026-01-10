أسباب الإصابة بالصداع النصفي في الصباح وكيفية الوقاية منه

18 حجم الخط

الاستيقاظ بـصداع نصفي تجربة محبطة تضع الشخص في موقف ضعف منذ بداية يومه، ويوجد عدد من المحفزات العلمية للإصابة به، كما أنه يمكن مواجهته لضمان نوم هادئ وصباح مشرق.

أسباب الاستيقاظ بصداع نصفي

الصداع النصفي حالة قد تسبب العجز، وفيما يلي 9 عوامل محتملة تقف وراء نوبات الصداع في الصباح، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

اضطرابات النوم

تشير الدراسات إلى أن الأرق، صرير الأسنان، ومتلازمة تململ الساقين تؤثر على جودة النوم، فالنوم يخلص الدماغ من النفايات الأيضية، وأي خلل في هذه العملية قد يترجم إلى صداع.

الجفاف ونقص السوائل

يلعب الترطيب دور محوري، لذلك ينصح بالاحتفاظ بزجاجة ماء قرب السرير، مع الامتناع عن الكحول ووتقليل الكافيين الزائد اللذين يسببان فقدان السوائل واضطراب النوم.

الإفراط في المسكنات

استخدام الأدوية المسكنة يوميا قد يؤدي لنتائج عكسية فيما يعرف بـ "الصداع الناتج عن فرط استخدام الأدوية"، استهلاك المسكنات لأكثر من يومين في الأسبوع يدخل المريض في حلقة مفرغة من الألم.

المحفزات الغذائية

تحتوي بعض الأطعمة مثل الأجبان المعتقة، الشوكولاتة، واللحوم المصنعة على نترات أو غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وينصح بالاحتفاظ بـ "مفكرة طعام" لتحديد المحفزات الشخصية، إذ لا تتشابه لدى الجميع.

تذبذب مستويات الكافيين

التغيير المفاجئ في استهلاك القهوة يسبب صداع ناتج عن الانسحاب، الجرعة المثالية تتراوح بين 100 إلى 150 ملج (كوب واحد)، بينما تجاوز 400 ملج يزيد من مخاطر نوبات الصداع.

الصحة النفسية

يرتبط الاكتئاب والقلق بالشقيقة ارتباط وثيق نتيجة اضطراب ناقلات عصبية مثل "السيروتونين"، وبعض مضادات الاكتئاب فعالة في تقليل وتيرة الصداع.

الحساسية الحسية

الأضواء الساطعة، الروائح القوية (مثل الدخان والشموع المعطرة)، والضوضاء تعمل كمحفزات نتيجة "فرط الحساسية الحسية" لدى دماغ مرضى الشقيقة الذي يعجز عن فلترة هذه المؤثرات.

تغيرات الضغط الجوي

تقلبات الطقس تؤثر على تجاويف الجيوب الأنفية، وهناك نظرية تشير إلى أن تغير الضغط الجوي يؤثر على ضغط الدماغ وآليات حجب الألم.

التحولات الهرمونية

بين الرابعة والثامنة صباحا، يغير الجسم مستويات الهرمونات استعدادا للاستيقاظ، وفي هذه الفترة، تنخفض مسكنات الألم الطبيعية في الجسم، مما يزيد من حساسية مسارات الألم لدى مرضى الشقيقة.

كيف يمكن منع نوبة الصداع النصفي في الصباح؟

ويمكن الوقاية من نوبات الصداع الصباحية عن طريق الخطوات الاتية:

الالتزام بالروتين: الاستيقاظ، تناول الطعام، وممارسة الرياضة في مواعيد ثابتة، مع الحرص على نوم نوعي لمدة 7 إلى 9 ساعات.

نظام غذائي متوازن: شرب كميات كافية من الماء وتجنب الأطعمة المحفزة.

النشاط البدني: ممارسة الرياضة المعتدلة (مثل المشي أو السباحة) لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، بالإضافة إلى اليوجا والتأمل.

إدارة التوتر: استخدام تقنيات الاسترخاء واليقظة الذهنية للسيطرة على ضغوط الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.