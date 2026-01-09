أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.. خروج النسخة الأصلية من كأس العالم بنجاح.. اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج بدون كمامة، وذلك بسبب نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخاصة على “الصحراء الغربية - شمال الصعيد - محافظة البحر الأحمر - ومناطق من السواحل الشمالية الغربية”، وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات المهمة التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها قبل وأثناء أداء الامتحانات، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أنهت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، جميع إجراءات خروج النسخة الأصلية من كأس العالم، وذلك في إطار تنظيم دقيق وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

قالت وزارة البترول: إن نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب، أسفرت عن إضافة قرابة 4500 برميل بترول خام يوميًا و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

أعلنت شركة مصر للطيران عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب.

تنطلق غدًا السبت امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة، حيث يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية امتحاناتهم في مادة اللغة العربية، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها المديرية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

بدأت، منذ قليل، الحلقة الـ 17 من برنامج دولة التلاوة حيث يتنافس في حلقة اليوم كل من: محمد أحمد حسن - الإسكندرية، خالد عطية - الشرقية، عمر علي عوض - الجيزة، ويحل القارئ الشيخ محمد أيوب ضيف شرف على البرنامج.

