18 حجم الخط

حجزت 10 منتخبات مقاعدها في الملحق الأوروبي المؤهل إلى منافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ألبانيا

أيرلندا

أوكرانيا

إيطاليا

سلوفاكيا

بولندا

التشيك

السويد (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

رومانيا (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

أيرلندا الشمالية (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

وتمتلك قارة أوروبا 16 مقعدًا في النظام المستحدث للمنافسة العالمية، ويتأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر، من قارة أوروبا، إلى منافسات كأس العالم وهم الذين يتصدرون المجموعات في إطار التصفيات.

أما المنتخبات التي تتواجد في وصافة مجموعاتها، في إطار التصفيات، فإنها تخوض مرحلة الملحق، بواقع 12 فريقًا، مع الـ 4 منتخبات التي تحتل أعلى تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

قرعة الملحق الأوروبي



وسيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم يوم الخميس المقبل.

وتنطلق مرحلة الملحق في شهر مارس المقبل، وسيتم تقسيم الـ16 منتخب إلى 4 مجموعات، تمثل كل منها مسار مكون من 4 منتخبات، يضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين، تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، ثم مباراة نهائية، ليتأهل الفائزون الأربعة من المسارات إلى كأس العالم، لاكتمال عقد منتخبات أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.