المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

حجزت 10 منتخبات مقاعدها في الملحق الأوروبي المؤهل إلى منافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ألبانيا

أيرلندا 

أوكرانيا

إيطاليا

سلوفاكيا 

بولندا 

التشيك 

السويد (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

رومانيا (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

أيرلندا الشمالية (عن طريق دوري الأمم الأوروبية).

وتمتلك قارة أوروبا 16 مقعدًا في النظام المستحدث للمنافسة العالمية، ويتأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر، من قارة أوروبا، إلى منافسات كأس العالم وهم الذين يتصدرون المجموعات في إطار التصفيات.

أما المنتخبات التي تتواجد في وصافة مجموعاتها، في إطار التصفيات، فإنها تخوض مرحلة الملحق، بواقع 12 فريقًا، مع  الـ 4 منتخبات التي تحتل أعلى تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

قرعة الملحق الأوروبي


وسيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم يوم الخميس المقبل.
وتنطلق مرحلة الملحق في شهر مارس المقبل، وسيتم تقسيم الـ16 منتخب إلى 4 مجموعات، تمثل كل منها مسار مكون من 4 منتخبات، يضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين، تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، ثم مباراة نهائية، ليتأهل الفائزون الأربعة من المسارات إلى كأس العالم، لاكتمال عقد منتخبات أوروبا.

