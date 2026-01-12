موعد مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025/ 26.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ32 ومواصلة التقدم في تلك البطولة، بعدما خرج من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق من ذلك الموسم.

وتعود آخر زيارة لبارنسلي إلى أنفيلد لعام 2008، عندما نجح الضيوف في تحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 2-1، ما يضيف بعدًا تاريخيًا ومثيرًا لهذه المواجهة القادمة.

موعد مباراة ليفربول وبارنسلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وبارنسلي اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بارنسلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول وبارنسلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

وتُقام مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبيل مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء اليوم.

وستكون مباراة اليوم الإثنين رقم 455 لليفربول في تاريخ مشاركاته بكأس الاتحاد، حقق خلالها الفوز في 243 مواجهة، مع سجل قوي على ملعبه في الدور الثالث، حيث لم يخسر منذ عام 2010 عندما أقصاه ريدينج في مباراة الإعادة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول خلال الفترة الحالية بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.