تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية: البسوا الكمامات وتجنبوا العاصفة الترابية

عاصفة ترابية، فيتو
عاصفة ترابية، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج بدون كمامة، وذلك بسبب نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخاصة على “الصحراء الغربية - شمال الصعيد - محافظة البحر الأحمر - ومناطق من السواحل الشمالية الغربية”، وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد. 

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والبيوت والأسطح المتهالكة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الجمعة العاصفة الترابية حالة الطقس اليوم الجمعة حالة الطقس اليوم

