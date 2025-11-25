الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
مصر تصنيف ثالث، فيفا يكشف طريقة وموعد سحب قرعة المجموعات لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا إجراءات تحديد تشكيل المجموعات الـ 12 لقرعة كأس العالم 2026 التي ستضم كل منها أربعة منتخبات مع تبقّي أقل من 200 يوم على انطلاق أول نسخة في تاريخ المونديال تضم 48 منتخبًا.

قرعة كأس العالم 2026

وستُقام القرعة النهائية التي تُعد إحدى أهم المحطات في طريق المنتخبات نحو المونديال يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل، في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور مدربي ومسئولي المنتخبات المتأهلة وتلك التي ما زالت تخوض التصفيات.

وبحسب ما أعلنه الفيفا، تم وضع الدول المضيفة- كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية- في الوعاء الأول، بينما وُزعت المنتخبات الـ39 المتبقية على أربعة أوعية وفقًا لتصنيف الفيفا للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025. 

كما وضع في الوعاء الرابع كل من المنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي، إضافة إلى أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي.

تصنيفات المنتخبات المشاركة

التصنيف الأول:
كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

التصنيف الثاني:
كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا

التصنيف الثالث:
النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع:
الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الملحق الأوروبي (A، B، C، D)، بطلا ملحق الفيفا 1 و2

آليات السحب والقيود في قرعة كأس العالم

ستبدأ عملية القرعة بسحب منتخبات الوعاء الأول وتوزيعها على المجموعات من A إلى L. وتميَّز منتخبات الاستضافة الثلاثة بكُرات ملوّنة لتحديد مواقعها مسبقًا حسب جدول المباريات:

المكسيك في A1 (الكرة الخضراء)

كندا في B1 (الكرة الحمراء)

الولايات المتحدة في D1 (الكرة الزرقاء)

وتُخصص مواقع بقية منتخبات الوعاء الأول تلقائيًا في المركز 1 لمجموعاتها. كما فرض الفيفا إجراءات تضمن التوازن التنافسي، بحيث يتم فصل المنتخبات الأربعة الأعلى في الترتيب العالمي بين مسارين مختلفين لتجنب التقائها قبل النهائي في حال تصدرها مجموعاتها.

أما تحديد المراكز للمستويات 2 و3 و4 فيتم وفق نمط توزيع مُسبق، بينما يُطبَّق مبدأ عدم جمع فريقين من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا، ما يتيح وجود فريقين أوروبيين كحد أقصى في المجموعة.

كما يخضع ممثلو مسار ملحق الفيفا لقيود قارية إضافية لضمان الالتزام بالقواعد العامة لعدم تكرار اتحادات القارّات داخل المجموعات.

وأكد الفيفا أن إجراءات القرعة المفصلة متاحة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

جدول المباريات يُعلن بعد يوم من القرعة

وسيتم الكشف عن جدول المباريات المحدث، بما في ذلك الملاعب المخصّصة لكل لقاء وتوقيت انطلاقه، يوم السبت 6 ديسمبر، أي بعد 24 ساعة من مراسم القرعة النهائية.

اتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا العاصمة الأميركية واشنطن المكسيك والولايات المتحدة قرعة كأس العالم 2026 فيف قرعة كأس العالم

