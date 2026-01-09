جمارك مطار القاهرة تنهي إجراءات خروج النسخة الأصلية من كأس العالم بنجاح

18 حجم الخط

أنهت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، جميع إجراءات خروج النسخة الأصلية من كأس العالم، وذلك في إطار تنظيم دقيق وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على تعليمات وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، وبالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت الجهات الأمنية والتنظيمية المختصة، للقيام بدورها القانوني والمؤسسي في تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة بالكأس ومستلزماته، دون ترتب أي أعباء مالية أو آثار سلبية تؤثر على الشكل العام للحدث.

وكلف رئيس الإدارة المركزية لجنة جمركية متخصصة ضمت كلًا من أحمد علي السيد، مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم (1)، وأيمن عبد ربه شملول، مدير عام جمارك الوديعة والشؤون الفنية بذات المبنى، إلى جانب هبة الله فتحي مدير إدارة الشؤون الفنية، وحنان عبدالسميع مدير إدارة الإعفاءات، وعمرو الفولي مدير إدارة العلاقات العامة، وبمشاركة أحمد الكيلاني من مكتب وزير المالية، وذلك لإنهاء الإجراءات بكل دقة وسهولة ويسر.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة خطابات التعهدات اللازمة، فيما كان في استقبال مندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المرافقين للنسخة الأصلية من الكأس، وزيرا الطيران المدني والشباب والرياضة، إلى جانب مسؤولي الجمارك بالمطار وممثلي الجهات الأمنية والحكومية المعنية.

وقامت اللجنة الجمركية بإجراءات المعاينة والإفراج المؤقت عن النسخة الأصلية من كأس العالم والمستلزمات المصاحبة لها، كما جرى التأكد لاحقًا من مطابقة وخروج الكأس وكافة المعدات المصاحبة، وذلك في إطار من الانضباط المهني والتنظيم الحضاري الذي يعكس كفاءة المنظومة الجمركية المصرية.

