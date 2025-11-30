فلامنجو خامس فريق يضمن المشاركة في مونديال الأندية 2029

18 حجم الخط

كأس العالم للأندية 2029، حجز فريق خامس بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2029، بمشاركة 32 فريقًا في نسختها الثانية.

وتحددت هوية الفريق خامس المتأهل لمونديال الأندية 2025 وهو فلامنجو البرازيلي بعدما فاز ببطولة كأس ليبرتادوريس على حساب بالميراس، بهدف دون رد.



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا أطلق النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها الجديد، في صيف 2025 في أمريكا، والتي توج بها فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتمتلك قارة أوروبا نصيب الأسد في بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها المستحدث، حيث لديها 12 مقعدًا، يليها أمريكا الجنوبية 6 مقاعد، إفريقيا 4 مقاعد، آسيا 4 مقاعد، كونكاكاف 4 مقاعد، أوقيانوسيا مقعد واحد والدولة المضيفة التي لم تتحدد بعد (مقعد).

وسبق أن تحددت هوية 4 فرق مشاركة في نسخة كأس العالم للأندية 2029، وهي، أهلي جدة السعودي (الفائز بدوري أبطال آسيا 2024/25)، بيراميدز (الفائز بدوري أبطال إفريقيا 2024/25)، كروز آزول المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024/25) وباريس سان جيرمان (الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024/25).

الجدير بالذكر أن الأهلي شارك في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد، في صيف 2025، حيث خرج من مرحلة المجموعات.

