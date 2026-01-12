الإثنين 12 يناير 2026
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

تجري مديرية التربية والتعليم تحقيقا موسعا في تداول ورقة بدعوى أنها لامتحان اللغة الإنجليزية بإدارة الخصوص التعليمية للصف الثالث الابتدائي محافظة القليوبية. 

من جانبه أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

وشدد مدير المديرية على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نظافة المدرسة، وتأمين محيطها الخارجي، بما يضمن سلامة الطالبات والعاملين.

وثمن الجهود المبذولة من في إخراج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تليق بمكانة تعليم  محافظة القليوبية.

وأكد مصطفى عبده أن «الامتحان ليس مجرد قياسٍ للمعلومات، بل محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب، نزرع اليوم في لجاننا بذور الانضباط، لنحصد غدًا جيلًا قادرًا على مواجهة المستقبل بعلم راسخ وقيم نبيلة».

وشدد على ضرورة منع أي محاولات للغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تذليل العقبات، وجّه بضرورة التواجد المستمر للمراقبين وحل أي مشكلات تقنية أو إدارية فور ظهورها داخل اللجان، المتابعة اللحظية، أكد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لربط كافة الإدارات التعليمية وضمان سلامة سير الامتحانات بانتظام.

الجريدة الرسمية