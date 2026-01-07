الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات طاقات متجددة على الشبكة الموحدة الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء غير نمط عمل محطات الإنتاج، وتمكن من تعديل معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، ونجح في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام.

معدلات الطاقة المتجددة المضافة للشبكة الموحدة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسبوع المقبل سيشهد إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة قبل فصل الصيف المقبل.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التنسيق والتعاون الدائم مع البترول لتحقيق الاستقرار والاستمرارية لـ الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا استمرار العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع فى إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة.

رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات

وشدد عصمت على أهمية تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك تنسيقا دائما وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، موضحا أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضى الذى شهد ارتفاعا فى الاحمال وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية.

