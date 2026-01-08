الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

القائمة الكاملة لأسعار شرائح الكهرباء المنزلي والتجاري

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء
تصدرت أسعار شرائح الكهرباء 2026، جدول اهتمامات المواطنين، حيث يتطلع عدد من المواطنين لمعرفة قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن أسعار شرائح الاستهلاك.

زيادات أسعار شرائح الكهرباء 

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الوزارة تواصل العمل بالأسعار القديمة لشرائح الاستهلاك والمعمول بها منذ شهر أغسطس 2024، ولم يتم إضافة أي زيادات جديدة علي شرائح الاستهلاك.

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه حساب شرائح الاستهلاك المنزلي يتم وفقا لـ 7 شرائح مختلفة وفقا لحجم الاستهلاك.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

  • الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه

الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

فيما جاءت الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:

- الشريحة الأولى.. من 0 إلى 100 كيلو وات بسعر 85 قرشا 
- الشريحة الثانية..  من 101 إلى 250 كيلو وات بسعر 168 قرشا
- الشريحة الثالثة.. من 251 إلى 600 كيلو وات بسعر 220 قرشا 
- الشريحة الرابعة.. من 601 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.27 قرش
- الشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.33 قرش

