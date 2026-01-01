الخميس 01 يناير 2026
الكهرباء: محطة الضبعة ستوفر 7902 مليون متر مكعب من الغاز

محطة الضبعة النووية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حصاد التقدم في المشروع النووي المصري، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030.

مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية 

وأوضحت الكهرباء أنه يجري تنفيذ المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.

مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع النووي يعد الأكبر في العالم، حيث يجري تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد قدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء، وشهد المشروع تطورًا ملحوظًا، فقد تم في نوفمبر الماضى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى الذي يحتوي بداخله على قلب المفاعل، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي كخطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي المصري وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق حلم كل مصري.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق مقدار الوفر السنوي من الغاز بحوالى  7902 مليون م3، ويتم تفريغ قدرات المحطة عن طريق إنشاء 4 خطوط وتوسعة محطة محولات العلمين بجهد 500 ك.ف بتكلفة 15 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2026.

