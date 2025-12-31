الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الكهرباء: استهداف الوصول بمعدلات ترشيد الاستهلاك إلى 18% بحلول 2040

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ خطوات هامة لتوطين الصناعة لـ مهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

توطين صناعة مهمات الكهرباء في مصر 

وأوضحت الوزارة أن استراتيجية الطاقة في مصر استهدفت مواصلة زيارة المصانع القائمة لدعم المنتج المحلي، كما يجري التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 1 جيجا وات من الخلايا الشمسية، فضلا عن التنسيق مع كبرى الشركات التي تعمل في تصنيع بطاريات التخزين لتوطين الصناعة في مصر، والتنسيق مع كبرى الشركات الصينية لتوطين صناعة توربينات الرياح.

ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

وأشار الوزارة إلى أنه يجري العمل على تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040، وتم إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE كالتالي:
·دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة
· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
· دلیل ترشيد وتحسين العادة الطاقة في المباني الحكومية
· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات

تطوير مراكز خدمة العملاء

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز الخدمة والتي يبلغ عددها 465 مركزا ووضع برنامج زمني لتطوير كافة مراكز الخدمة وذلك لسرعة تلبية طلبات المواطنين وشحن العدادات مسبقة الدفع وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمشتركين.

